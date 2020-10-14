في ذكري ثورة 21 أكتوبر: فلنشدد النضال من أجل نجاح الفترة الانتقالية - تاج السر عثمان

2020/10/14 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 تمر الذكري 56 لثورة أكتوبر 1964 هذا العام والبلاد تشهد صراعا من أجل نجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 في : ترسيخ الديمقراطية والعدالة وحكم القانون، والسلام العادل والشامل المستدام، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية، والمحاسبة واستعادة اموال وممتلكات الشعب المنهوبة.



الخ.



بالتالي من المهم الاستفادة من تجربة انتكاسة أكتوبر حتى لا يتكرر الفشل كما حدث في تجارب الد ......





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