مفوضية حقوق الانسان: سيرموننا داخل السجن في هذه الحالة!

2020/10/14 | 18:06 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاربعاء، ان الحكومة قادرة على "رمي" كوادر المفوضية داخل السجن في حال ادائهم لعملهم الرقابي.

وقال المتحدث باسم المفوضية، علي البياتي، في تغريدة له على تويتر اليوم (14 تشرين الاول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "قانون مفوضية حقوق الانسان يجعل من المفوضية مراقبا على الحكومة ولكن الواقع يقول ان الحكومة هي صاحبة السطوة الحقيقية وهي تستطيع ان ترمي بكادر المفوضية الى السجن لو قامت باداء عملها".

واضاف ان "التطورات الحاصلة في الدعوى المقامة من قبل محافظ كركوك وكالة ضد مدير مكتب المفوضية في كركوك خير دليل".

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