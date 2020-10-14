عدنان الزرفي يطالب بالتحقيق في ملف ’أونا أويل’: دفعوا رشاوى إلى اثنين من الوزراء!

2020/10/14 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب النائب عدنان الزرفي، بفتح تحقيق بشأن شركة "أونا أويل" الفرنسية استلمت عقودا بقيمة 1,7 مليار دولار.



وقال الزرفي في تدوينة تابعها "ناس"، (14 تشرين الاول 2020)، "اطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية التي استلمت عقوداً بقيمة1.7مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية!".

وتابع، "‏أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية".

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