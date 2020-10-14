الزرفي يطالب الحكومة بالتحقيق مع شركة ادانتها محكمة بريطانية بدفع رشى لمسؤوليين عراقيين

2020/10/14 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب عدنان الزرفي، الاربعاء (14 تشرين الاول 2020)، الحكومة بالتحقيق مع شركة ادانتها محكمة بريطانية بدفع رشى لمسؤوليين عراقيين.

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، "أطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة1.7مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية !".

وأضاف، "أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية".

وفي 30 تموز الماضي، قضت محكمة في لندن، بسجن ستيفن وايتلي المدير التنفيذي الثاني السابق في شركة "أونا أويل" للاستشارات 3 سنوات، وذلك بعد إدانته برشوة مسؤول عراقي عام 2003، بحسب رويترز.

وأدانت هيئة المحلفين وايتلي وهو بريطاني (65 عاما) بعد تحقيق استمر 4 سنوات أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بـ"التآمر ودفع أكثر من نصف مليون دولار رشوة، للحصول على عقد نفطي قيمته 55 مليون دولار بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003".

وصدر الحكم على وايتلي الذي كان مديرا لـ"أونا أويل" في العراق وكازاخستان وأنغولا، بعد أسبوع من الحكم على زياد عقل، وهو لبناني بريطاني كان مديرا للشركة في العراق، بالسجن 5 سنوات بالتهمة نفسها".

وقال عقل، إن "المدفوعات كان مصرحا بها لأسباب أمنية"، في ما نفى وايتلي معرفته بشأن دفع الأموال.

وأكد محامو المتهمين أن موكليهما "سيطعنان في ما أدينا به".

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