نائب يشدد على ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين على مدار السنة وبجودة عالية

2020/10/14 | 18:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شدد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حازم الخالدي ، على ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين على مدار السنة وبجودة عالية.

الخالدي وخلال استضافة اللجنة التي يرأسها لوزير التجارة علاء الجبوري والمدراء العامون في الوزارة ، ناقش اسباب انقطاع وتأخير مفردات البطاقة التموينية فضلاً عن الاتفاقيات التجارية بين العراق ودول الجوار والعالم، بالإضافة لتداعيات الأزمة الاقتصادية و جائحة فايروس كورونا وآليات مواجهة التحديات في المرحلة القادمة.

الخالدي لفت الى اهمية تطبيق برنامج الحكومة والإصلاحات الضرورية في مؤسسات الدولة وتعزيز دور الوزارات الخدمية سيما وزارة التجارة بإعتبارها ذات مهام كبيرة لدعم الأقتصاد ، مؤكداً اهمية تفعيل الجهاز الرقابي في الوزارة ورسم السياسات التجارية الداخلية والخارجية العامة للبلاد وتأمين الخزين الاستراتيجي للمنتجات والمواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات.

هذا وعقدت الإستضافة بحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد وبحضور السادة والسيدات اعضاء لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية .

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