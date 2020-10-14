شدد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حازم الخالدي ، على ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين على مدار السنة وبجودة عالية.
الخالدي وخلال استضافة اللجنة التي يرأسها لوزير التجارة علاء الجبوري والمدراء العامون في الوزارة ، ناقش اسباب انقطاع وتأخير مفردات البطاقة التموينية فضلاً عن الاتفاقيات التجارية بين العراق ودول الجوار والعالم، بالإضافة لتداعيات الأزمة الاقتصادية و جائحة فايروس كورونا وآليات مواجهة التحديات في المرحلة القادمة.
الخالدي لفت الى اهمية تطبيق برنامج الحكومة والإصلاحات الضرورية في مؤسسات الدولة وتعزيز دور الوزارات الخدمية سيما وزارة التجارة بإعتبارها ذات مهام كبيرة لدعم الأقتصاد ، مؤكداً اهمية تفعيل الجهاز الرقابي في الوزارة ورسم السياسات التجارية الداخلية والخارجية العامة للبلاد وتأمين الخزين الاستراتيجي للمنتجات والمواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات.
هذا وعقدت الإستضافة بحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد وبحضور السادة والسيدات اعضاء لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يشدد على ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين على مدار السنة وبجودة عالية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يشدد على ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين على مدار السنة وبجودة عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).