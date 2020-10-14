2020/10/14 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، عن تجهيز البذور للفلاحين اعتباراً من 18 الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “وزير الزراعة ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للبذور وبحضور مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي وكافة أعضاء المجلس الوطني للبذور لاجل البحث في الكميات المنتجة من بذور الرتب العليا ومتابعة عمليات تنقيتها تزامنا مع بدء عملية التوزيع التي ستبدأ في الثامن عشر من الشهر الجاري”.

واكد الخفاجي، بحسب البيان، على “ضرورة ان تكون البذور ذات انتاجية عالية فضلا عن كمية البذار التي يحتاجها المزارع”، مشيرا الى ان “الوزارة اكتفت ذاتيا من بذور الرتب العليا والتي جاءت نتيجة دعم الوزارة وجهود الباحثين ومنتجي البذور”.

ولفت البيان، الى أن “الاجتماع تدارس الفقرات المدرجة على جدول اعماله ومنها تحديد كميات البذور المجهزة للدونم الواحد حيث اتفق المجتمعون على ان يكون تجهيز الفلاحين بـ ٣٥ كغم لرتبة الاساس و٤٠ كغم للمسجل و٤٥ لرتبة المصدق، كما اقر الاجتماع بتحديد المساحة المزروعة من بذور الرتب العليا وهي ٤٠ دونما كحد ادنى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن عن موعد تجهيز البذور للفلاحين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن عن موعد تجهيز البذور للفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).