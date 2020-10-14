الصحة تعلن تشكيل فرق لمتابعة الالتزام بالتوصيات في الاسواق والمطاعم

2020/10/14 | 18:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تشكيل فرقا مشتركة لمتابعة الالتزام بالتوصيات في الاسواق والمطاعم ومحاسبة المخالفين.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، انها “شكلت فرق مشتركة لمتابعة الالتزام بالتوصيات الصحية في المحلات والاسواق والمطاعم ومجمعات التسوق والاماكن العامة”.واشارت الى “محاسبة المخالفين وحسب القانون”.يأتي […]

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