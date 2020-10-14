وزير الزراعة تجهيز البذور للفلاحين سيبدأ اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الجاري

2020/10/14 | 18:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للبذور وبحضور مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي وكافة أعضاء المجلس الوطني للبذور لأجل البحث في الكميات المنتجة من بذور الرتب العليا ومتابعة عمليات تنقيتها تزامنا مع بدء عمليات التوزيع التي ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري “.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان الوزير الخفاجي أكد في بداية الاجتماع على ضرورة ان تكون البذور نقية و ذات أنتاجية عالية، فضلا عن كمية البذار التي يحتاجها المزارع ، مشيرا الى ان الوزارة اكتفت ذاتيا من بذور الرتب العليا والتي جاءت نتيجة دعم الوزارة وجهود الباحثين ومنتجي البذور ، هذا وتدارس الاجتماع الفقرات المدرجة على جدول اعماله ومنها تحديد كميات البذور المجهزة للدونم الواحد حيث اتفق المجتمعون على ان يكون تجهيز الفلاحين ب ٣٥ كغم بذور لرتبة الاساس و٤٠ كغم للمسجل و٤٥ لرتبة المصدق “.

كما اقر الاجتماع تحديد المساحة المزروعة من بذور الرتب العليا وهي ٤٠ دونم كحد ادنى، كما اشار المجتمعون الى تطبيق نسبة الدعم المقررة للمستلزمات الزراعية والتي من ضمنها البذور والتي صدرت بها تعليمات من المجلس الوزاري للاقتصاد وهي ٣٥% وضرورة للالتزام بها ، كما يجب أن يكون البيع نقدا مع اتاحة الفرصة للمزارع ان يستلم البذور بالمقايضة مع جزء من مستحقاته المالية و التي مازالت بذمة الجهات المستلمة لحاصله”.

كما اكد الاجتماع واستنادا الى التوجيهات بان تكون عملية تسليم المستحقات حسب الاسبقية في عملية تسليم الحاصل ، و شدد المجتمعون على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص ودعوتهم لانشاء معامل خاصة بتجفيف محصول الذرة الصفراء وتكون ذات تقنية وجهوزية عالية ، هذا وناقش الاجتماع الفقرات المدرجة ضمن جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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