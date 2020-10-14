الخطوط الجوية العراقية تعلن جدول رحلاتها للغد

2020/10/14 | 18:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن جدول رحلاتها ليوم غد الخميس.

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