نقابة الصحفيين تكشف لـ{الفرات نيوز} وفيات واصابات كورونا بين منتسبيها

2020/10/14 | 18:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت نقابة الصحفيين، الاربعاء، عن اعداد الوفيات والاصابات من الصحفيين المصابين بفايروس كورونا.

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