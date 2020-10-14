بوتين: روسيا أقرت لقاحا ثانيا لكوفيد-19

2020/10/14 | 19:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع للحكومة نقله التلفاز الرسمي اليوم الأربعاء إن بلاده أعطت الموافقة التنظيمية للقاح ثان لمرض كوفيد-19.

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