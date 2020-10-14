تويتر يكشف 20 حسابا مزيفا تدعي انها من مؤيدي ترامب السود ويحظرها

2020/10/14 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه تم الكشف عن اكثر من 20 حسابا مزيفا تدعي أنها من المؤيدين السود للرئيس الامريكي دونالد ترامب وتحث الناس على التصويت لصالح الرئيس وقد تم حظرها ، لكن الشركة لم تجد حتى الآن أي مؤشر على أن هذا جهد منسق ومازالت التحقيقات جارية في الموضوع.

ونقلت مجلة فايس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الحسابات تم الابلاغ عنها من قبل دارين لينفيل ، الباحث في التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي بجامعة كليمسون في الولايات المتحدة ، حيث استخدمت الحسابات صور ملفات شخصية لرجال سود مأخوذة من الإنترنت وزعمت أنها تدعم محاولة إعادة انتخاب الرئيس.



وزعمت بعض الروايات أنها ضباط شرطة ومحاربون قدامى ، حيث استخدم احد الحسابات صورة محارب قديم توفي الشهر الماضي”.

واضاف أن ” هناك ايضا عشرات الحسابات الاخرى لأن العديد منها تم إنشاؤه عن طريق نسخ ولصق نفس النص الذي يقول ، نعم انا اسود وساصوت للرئيس ترامب قام تويتر بتعليق حسابين من حساباتي الأخرى لدعم ترامب، هل يمكنك إعادة التغريد والمتابعة لما كتبت؟ “.

وقال المتحدث باسم شركة تويتر إن ” الشركة “تعمل بجد للتحقيق في هذا النشاط وستتخذ الإجراءات بما يتماشى مع قوانينها وقد اتخذت إجراءات ضد بعض التغريدات والحسابات التي تم الإبلاغ عنها على أنها مزيفة”.



ومع ذلك ، لم تحدد الشركة عدد الحسابات التي تم الإبلاغ عنها أو أي منها.

واشار باحثون في شركة الامن السيبراني فاير آي الذين كانوا يتتبعون هذه الحسابات أيضًا ، إلى أنه قد يكون هناك دافع مالي وليس سياسي وراء تلك الملفات الشخصية المزيفة، وربما كان للحسابات دافع خفي ايضا، بعد أن قاموا ببناء عدد كبير من المتابعين ، سيقومون بشكل دوري بالترويج للروابط الخاصة بقمصان مؤيدة لترامب للبيع”.



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