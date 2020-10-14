الانيق يخسر امام فريق القاسم في الاطار الودي

2020/10/14 | 19:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

خسر فريق الطلبة امام نظيره القاسم بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة الودية التي اقيمت على ملعب البرج في العاصمة بغداد.

وتناوب على تسجيل ثلاثية فريق القاسم كل من نهاد محمد “هدفين” في الدقيقتين 28 و47 وعلي كريم في الدقيقة 66.

فيما سجل ثنائية الانيق كل من محمد زامل في الدقيقة 64 وعلي لطيف في الدقيقة 79.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في لـ25 من الشهر الجاري.



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