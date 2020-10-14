2020/10/14 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. المرجعية الدينية العليا تبني مجمعاً سكنياً للفقراء بكربلاء وممثل المرجع السيستاني يتابع آخر تطورات العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. المرجعية الدينية العليا تبني مجمعاً سكنياً للفقراء بكربلاء وممثل المرجع السيستاني يتابع آخر تطورات العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).