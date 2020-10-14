2020/10/14 | 19:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يبعث رسالة خطية إلى الكاظمي ويدعوه لزيارة تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/14 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يبعث رسالة خطية إلى الكاظمي ويدعوه لزيارة تركيا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يبعث رسالة خطية إلى الكاظمي ويدعوه لزيارة تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).