2020/10/14 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، الاطاحة باحد العناصر الارهابية في ما يسمى “الشرطة الإسلامية” في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعملية نوعية في محافظة ديالى، فقد تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب من الإطاحة بالإرهابي ( مُصعب الجبوري الملقب ابو طيبة ) والذي كان ينشط في ما يسمى “بالشرطة الإسلامية” لتنظيم داعش”.

واضاف انه “اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة”.

التالي

منذ 3 ساعات

الرد السريع يعثر على ثلاثة اماكن لتهريب النفط الخام في ميسان

منذ 5 ساعات

التحالف الدولي: حررنا أكثر من 110 الاف كيلومتر مربع في العراق وسوريا خلال 6 سنوات

منذ 5 ساعات

اعادة ارسالية ادوات احتياطية للجانب الايراني في منفذ الشلامجة الحدودي

منذ 5 ساعات

وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجان للتدقيق في الدعاوى المتأخر إنجازها في مراكز الشرطة

منذ 7 ساعات

جهاز مكافحة الارهاب يعتقل عُنصرين من داعش⁩ في كركوك⁩ و ⁧صلاح الدين

منذ 8 ساعات

القضاء: الجائحة ضاعفت العنف الأسري..



وتزايد في تسجيل حالات القتل داخل العائلة

منذ 8 ساعات

القبض على متهم منتحل صفة رجل دين وقيادي في الحشد بالنجف

منذ 21 ساعة

الشرطة الاتحادية تعلن القبض على احد المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك

منذ 22 ساعة

العمليات المشتركة تعلن التنسيق مع حرس الإقليم لتأمين الحدود ومنع التهريب

منذ 23 ساعة

اعتقال ارهابي حاول التسلل من صحراء الأنبار إلى الرمادي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بأحد عناصر مايسمى “الشرطة الإسلامية” بعملية نوعية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بأحد عناصر مايسمى “الشرطة الإسلامية” بعملية نوعية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).