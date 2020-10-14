عملية نوعية تطيح بأحد عناصر 'الشرطة الإسلامية' في ديالى

2020/10/14 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء، إلقاء القبض على "إرهابي" كان ينشط في ما تسمى بـ"الشرطة الإسلامية" في تنظيم "داعش"، بعملية نوعية في ديالى.

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