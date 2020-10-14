صادقون: الحشد الشعبي اقدس من ان يمسه عميل صهيوني كهوشيار زيباري

2020/10/14 | 19:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

استنكر النائب عن كتلة صادقون النيابي، حسن سالم، الأربعاء، تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.

وقال سالم، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي اقدس من ان يمسه وزير مقال فاسد وعميل امريكي صهيوني كهوشيار زيباري”.

وأضاف، أنه “لولا الدماء الزكية التي قدمها ابناء الحشد المقدس مع بقية الاجهزة الامنية البطلة لكان زيباري اول الهاربين لكن لايشهد بهذا الفضل الا الوطنيين الشرفاء “.

وطالب سالم “هيئة الحشد الشعبي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق هوشيار زيباري”، كما طالب القائد العام للقوات المسلحة بان “يضع حدا لهذه التجاوزات ومعاقبة من يسئ الى الحشد الشعبي وبقية الاجهزة الأمنية”.

عبرت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، عن رفضها للتصريحات المسيئة للحشد الشعبي الصادرة من القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.

وقال وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، في مقابلة تلفزيونية، إن “استهداف أربيل سببه اعتبار الفصائل أن الاقليم قريب من الولايات المتحدة”، مضيفاً أن “الفصائل تستهدف بغداد واربيل كما استهدفها داعش الإرهابي”.



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