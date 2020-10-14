الإطاحة بارهابي كان ضمن “الشرطة الإسلامية” لداعش في ديالى

2020/10/14 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، الأربعاء، الإطاحة بإرهابي كان ينشط في مايسمى “بالشرطة الإسلامية” لعصابات داعـش في ديالى.

وقال الجهاز، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم توجيه ضربة موجعة لعصابات داعـش الإرهابية من خلال الإطاحة بالإرهابي المُجرم ( مُصعب الجبوري ) بعملية نوعية داخل مُحافظة ديالى”.

وأوضح، أن الإرهابي “كان ينشط في مايُعرف بالشرطة الإسلامية لتنظيم داعـش والذي أرتكب جرائم عدة بحق المواطنين العُزل وتمكن من الفرار لعدة مرات من معارك التحرير السابقة “.



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