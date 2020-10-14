لجنة التحقيق بملف الكهرباء: الأسبوع المقبل سيصدر تقرير إدانة بحق وزراء سابقين

2020/10/14 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمديرين العامين المتسببين بهدر المال العام.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن "اللجنة رصدت عقودا كثيرة واستعانت بمختصين من المعنيين بهذا الملف بغية تفكيك وتحليل هذه العقود"، مشيرا إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل ستصدر اللجنة تقريرا وإدانة لبعض الوزراء السابقين ومديرين عامين ممن ثبت تسببهم بهدر المال العام وسيتم تحويل القضية إلى النزاهة للتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء".

عقود الشراكة مع القطاع الخاص

من جانب آخر كشف اللامي وهو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عزم لجنته على تقييم عقود الشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أن "أغلب الشركات تم استغلال اسمها باستيراد مواد من الخارج وبيعها بالأسواق على أنها محلية الصنع وبالتالي مصانع الشركات الحكومية متوقفة والبطالة مستمرة".

وأضاف، أن "اللجنة خاطبت وزارة الصناعة والمعادن لإعادة النظر بالعقود ولابد من أن تكون هناك شراكة حقيقية من حيث تشغيل الشركات والعاملين فيها".

مدن صناعية

وبين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن "خطة معدة لنقل المعامل المضرة للبيئة خارج المدن، بتخصيص مدينة صناعية متكاملة وتحتوي على بنى تحتية قادرة على استيعاب المعامل كما معمول به في أغلب الدول".

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