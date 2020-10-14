توضيح من المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

2020/10/14 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت تقارير صحفية، نُشرت في الفترة الأخيرة، مقترحاً طرحه مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجال النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان عادل جوتيار في بيان اليوم الاربعاء، "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه التقارير لن تصرف اهتمام حكومة إقليم كوردستان عن أولوياتها في المباحثات المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، فإن تركيزنا يبقى مُنصباً على إيجاد حلول عملية وقانونية بشأن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق شعب إقليم كوردستان والعراق".

واضاف، "ونجدد التأكيد على أن مثل حلول كهذه يجب أن تكون في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيسهم في إرساء أساس صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبما يصب في المصلحة العامة لمواطني كوردستان وعموم العراق".

PUKmedia عن موقع حكومة اقليم كوردستان‌

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