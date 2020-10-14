الزرفي يطالب بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة 'اونا اويل' وملاحقة مسؤولين كبار

2020/10/14 | 19:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب النائب عدنان الزرفي، الأربعاء، الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية اونا اويل التي استلمت عقودا نفطية بقيمة 1,7 مليار دولار وسبق لمحكمة بريطانية ان ادانتها بتهم دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة.

وقال الزرفي في تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم 14 تشرين الاول 2020) "أطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة1.7مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية !".

وختم الزرفي تغريدته بالقول " أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية."

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