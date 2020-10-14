قيادي في العصائب يهاجم هوشيار زيباري: ’لولا الحشد لكان أول الهاربين’!

2020/10/14 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب النائب حسن سالم، الاربعاء، بتحرك قضائي ضد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري بعد تصريحات عن الحشد الشعبي.



وقال سالم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 تشرين الاول 2020)، إن "الحشد الشعبي اقدس من ان يمسه وزير مقال فاسد وعميل امريكي صهيوني كـ (هوشيار زيباري)"، مضيفا أنه "لولا الدماء الزكية التي قدمها ابناء الحشد المقدس مع بقية الاجهزة الامنية البطلة لكان زيباري اول الهاربين لكن لايشهد بهذا الفضل الا الوطنيين الشرفاء".

وطالب سالم هيئة الحشد الشعبي بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هوشيار زيباري كما طالب القائد العام للقوات المسلحة ان يضع حدا لهذه التجاوزات ومعاقبة من يسئ الى الحشد الشعبي وبقية الاجهزة الامنية".

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