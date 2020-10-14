وزير الصحة العراقي يصدر قرارات لدعم العاملين.. أبرزها إطلاق العلاوات

2020/10/14 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، قرارات جديدة لدعم الملاكات الصحية والطبية، من بينها الموافقة على إطلاق العلاوات والترفيعات للمستحقين من تاريخ استحقاقهم.وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن المقررات تضمنت الدعم الكامل …

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