مساهمو مطاحن مصر العليا يناقشون توزيعات الأرباح.. 17 نوفمبر

2020/10/14 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر المقبل.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أن العمومية العادية ستناقش التصديق على تقرير مجلس …

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