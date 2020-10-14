في 20 دولة.. كورونا مسؤول عن عدد أكبر من الوفيات المعلنة

2020/10/14 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرت دراسة جديدة نشرتها مجلة "نيتشر ميديسين" العلمية أن الموجة الأولى من كورونا مسؤولة بشكل أكبر عن عدد الوفيات بنسبة معدلها 20%، وهذه زيادة عن الأرقام الرسمية المعلنة في نحو عشرين دولة غربية.

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