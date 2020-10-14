بالصورة: مكتب القائد العام يعلن الإطاحة بـ مُصعب الجبوري الملقب أبو طيبة

2020/10/14 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، الإطاحة بـ "مُصعب الجبوري" الملقب "أبو طيبة" في ديالى.

وقال رسول في بيان، إنه "بعملية نوعية في محافظة ديالى، الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يتمكنون من الإطاحة بالإرهابي (مُصعب الجبوري الملقب ابو طيبة)".

وأضاف، أنه "كان ينشط في مايسمى (بالشرطة الإسلامية) لتنظيم داعـش، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".

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