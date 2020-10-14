2020/10/14 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري " علي خضر "، طليق زينو، وصل إلى محطة أوتوبيسات حلب، الكائنة في ساحة العباسيين.



كانت معه امرأته الجديدة، الضاجة بالجمال الملفت للنظر، كونها مكشوفة الوجه؛ وفوق ذلك، مكتسية بفستان ضيّق، يُبرز مفاتنَ جسدها الممتلئ.



لكنها ألقت نظرةَ إزدراء على المكان، الغاص بالمسافرين والحمّالين، لكي توحي إلى عريسها بعدم الارتياح في العاصمة.



لقد حاولت فيما سبق إقناعه بالاستقرار في حلب، كونها تملكُ شقةً في أحد الأحياء ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني عشر/ 4 - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثاني عشر/ 4 - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).