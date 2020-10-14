عند التسوية… الهبوط يغلب على الاسهم الاوروبية بتزايد المخاوف من كورونا

2020/10/14 | 19:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية عند نهاية التداولات، حيث تضغط المخاوف حيال فيروس “كورونا” على معنويات المستثمرين.

وتأثرت البورصات الأوروبية سلباً من توقف تجارب اثنين من لقاحات الوباء في الولايات المتحدة بسبب مخاوف السلامة، في شركتي “جونسون آند جونسون” و”إيلي ليلي”.

وجاء أداء الأسهم الأوروبية مع تراجع أسهم شركات الرعاية الصحية بنحو 0.7% في حين ارتفع قطاع الخدمات بنحو 1% تقريباً.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة هامشية 0.09% ما يعادل 0.34 نقطة ليهبط إلى 370.6 نقطة.

كما انخفض مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.6% (-34.6 نقطة) إلى 5935.1 نقطة، في حين ارتفع “داكس” الألماني بنسبة هامشية 0.07% (+9.1 نقطة) ليصل إلى 13.028 ألف نقطة، بينما تراجع “كاك” الفرنسي بأكثر من 0.1% (-5.9 نقطة) مسجلاً 4941.7 نقطة.

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