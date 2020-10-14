تركمان كركوك: غرف التنسيق بين الجيش والبيشمركة غير دستورية

2020/10/14 | 19:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كركوك..

أكد النائب عن الحركة القومية التركمانية عباس أوغلو، الأربعاء، رفض المكون التركماني لعودة قوات البيشمركة إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

وقال أوغلو لـ /المعلومة/ إن “تشكيل غرف التنسيق بين البيشمركة والجيش هو قرار غير دستوري، لآن الدستور حدد مهام القوات الكردية بأنها حرس للإقليم”.

وأضاف أن “حرس الإقليم مهمته تنحصر بحماية المحافظات الثلاث داخل إقليم كردستان ولايجوز لها التدخل في شأن المحافظات والمناطق الأخرى، ونحن نرفض تشكيل هذه الغرف ونعدها مقدمة لإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك”.

وبين أنه “منذ 2017 وفي كل مناسبة ندعو للحفاظ على مكتسبات خطة فرض القانون وعدم التفريط بها، خاصة وأن كركوك تنعم بالأمن والاستقرار ولاتوجد بها أي مشاكل”.

وتوصلت القوات الأمنية والعسكرية الاتحادية، أمس الثلاثاء، إلى اتفاقٍ يقضي بمشاركة العمل العسكري والأمني مع قوات البيشمركة الكردية، لضبّط أمن المناطق المحصورة بين حدود الفاصلة بينهما.



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