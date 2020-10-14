وصول نحو 10 الآف طن من الحجر الى كاسر أمواج ميناء الفاو

2020/10/14 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

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اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق عن وصول الباخرة ( cy indian ) الى كاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير لإفراغ حمولتها من الحجر الكلسي المقدرة بـ( 9837 ) الف طن

و بين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي أن العمل يجري بوتيرة عالية من قبل الملاكات الفنية للشركة الكورية المنفذة , مبيناً أن ذلك العمل يجري بإشراف الملاكات الهندسية للشركة العامة لموانئ العراق .

واضاف ان ملاكات قسم السيطرة والتوجيه البحري لموانئ العراق بذلوا الجهود الكبيرة في أرشاد البواخر القادمة للميناء لغرض تفريغ حمولتها من الحجر الكلسي داخل حوض الميناء

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