درجال: إستئناف العمل في مشروع ملعب السماوة والمنتدى النموذجي

2020/10/14 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاربعاء أن الشركة المنفذة لمشروع ملعب السماوة الاولمبي 20 الف متفرج إستأنفت عملها بعد توقف، فيما سيكون منتدى (أ) النموذجي في السماوة مكانا لاستقطاب شباب ورياضي محافظة المثنى.

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