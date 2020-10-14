الأسبوع المقبل سيصدر تقرير إدانة بحق وزراء سابقين في تحقيقات ملف الكهرباء

2020/10/14 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمديرين العامين المتسببين بهدر المال العام.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة رصدت عقودا كثيرة واستعانت بمختصين من المعنيين بهذا الملف بغية تفكيك وتحليل هذه العقود”.

وأضاف أنه “خلال الأسبوع المقبل ستصدر اللجنة تقريراً وإدانة لبعض الوزراء السابقين ومديرين عامين ممن ثبت تسببهم بهدر المال العام وسيتم تحويل القضية إلى النزاهة للتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء”.

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