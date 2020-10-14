القبض على احد عناصر “الشرطة الإسلامية” في ديالى

2020/10/14 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأربعاء، إلقاء القبض على “إرهابي” كان ينشط في ما تسمى بـ”الشرطة الإسلامية” في تنظيم “داعش”، بعملية نوعية في ديالى.وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعملية نوعية في محافظة ديالى، تمكن الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة […]

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