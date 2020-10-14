العراق:خبر إيجابي بشأن رواتب ما تبقى من 2020

2020/10/14 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح عضو اللجنة المالية في مجلس

النواب، شيروان ميرزا، الأربعاء، (14

تشرين الأول، 2020) الموقف الاقتصادي

للبلاد، بشأن رواتب الاشهر الثلاث

المتبقيةمن العام 2020،

وقال ‏ ميرزا في حديث نشره موقع ـ( بغداد

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