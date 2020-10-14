العراق: وصول قرابة 10 الاف طن من “الحجر الكلسي” لكاسر امواج ميناء الفاو الكبير

2020/10/14 | 19:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق، الاربعاء، عن وصول الباخرة ( cy indian ) الى كاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير لإفراغ حمولتها من الحجر الكلسي المقدرة بـ( 9837 ) الف طن

وقال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، أن العمل يجري بوتيرة عالية من قبل الملاكات الفنية للشركة الكورية المنفذة , مبيناً أن ذلك العمل يجري بإشراف الملاكات الهندسية للشركة العامة لموانئ العراق .

واضاف ان ملاكات قسم السيطرة والتوجيه البحري لموانئ العراق بذلوا الجهود الكبيرة في أرشاد البواخر القادمة للميناء لغرض تفريغ حمولتها من الحجر الكلسي داخل حوض الميناء.

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