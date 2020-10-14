الزراعة النيابية تعلن قرب تشريع قانون لتقليل فوائد القروض للفلاحين

2020/10/14 | 19:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة الزراعة النيابية، الاربعاء، عن عزمها تبني قانون لتقليل فوائد القروض الزراعية التي تمنح للفلاحين لدعم وتشجيع الزراعة وتحسين وضعهم الاقتصادي.

وقال رئيس اللجنة سلام هادي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة لدبها تواصل مستمر واجتماعات مع وزارة الزراعة والمصرف الزراعي لمناقشة متطلبات الفلاحين ودعمهم بالقروض الزراعية”.

واضاف ان “اللجنة تعتزم التنسيق مع الجهات المعنية لسن قانون يتيح تقليل فوائد القروض الزراعية التي تمنح للفلاحين للمشاريع الزراعية ومنتجاتها “، مشيرا الى ان “الهدف منها دعم الزراعة وتحسين الوضع الاقتصادي لشريحة الفلاحين”.

وافاد ان “تعمل على خطوات عديدة لتطوير الواقع الزراعي في العراق وزيادة المنتوج وتعظيم الرقعة الجغرافية الزراعية من خلال التوسع بالخطة الزراعية”.انتهى25و

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