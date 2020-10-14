العراق.. تسجيل 3857 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 51 وشفاء 3188 حالة

2020/10/14 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مجددا أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات بعد إن شهدت انخفاضا خلال اليومين الماضيين.

وسجلت وزارة الصحة ثلاثة َ ألافٍ وثماني مئة وسبعا وخمسين إصابة ً جديدة بالفيروس، وشفاءَ ثلاثةِ ألاف ومئةٍ وثمان ٍ وثمانين حالة، ووفاة َ إحدى وخمسين حالة ليرتفع إجماليُ الوفيات في العراق إلى عشرةِ ألافٍ وإحدى وعشرين حالة َ وفاة منذ بدء الجائحة.

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