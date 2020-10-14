الكاظمي ورئيس بعثة الناتو يبحثان تعزيز القدرات العسكرية والتدريبية

2020/10/14 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيني كارينيان في تعزيز القدرات العسكرية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار تقديم الدعم من بعثةِ الناتو الى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها، وذلك في مجالاتِ التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة.

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