رسائل كلينتون المسربة: فرنسا أطاحت بالقذافي للحفاظ على نفوذها

2020/10/14 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تسريبات جديدة أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، عن معلوماتٍ تتعلق بالأسباب التي دفعت الرئيسَ الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، للتدخل في ليبيا؛ من أجل ِ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، عام الفين واحد عشر،

وأظهرت وثيقة ٌ أمريكية مسربة من بريدِ وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن التدخلَ الفرنسي آنذاك حصل من أجل الحفاظ على نفوذ بلاده في المنطقة، مشيرةً إلى أن مَن حرك فرنسا للتدخل في ليبيا من أجل الإطاحة بالقذافي، هو ما كان لدى الزعيم من أطنان ٍ من الذهب، بالإضافة إلى المخزون الليبي الكبير من النفط ،حيث بينت التسريبات أن معمر القذافي كان يحتكم على مئةٍ وثلاثةٍ واربعين طنا من الذهب، وكميةٍ مماثلة من الفضة

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