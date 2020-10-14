اعتقال الارهابي

2020/10/14 | 19:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، القبض على أحد عناصر داعش "مصعب الجبوري" الملقب بـ"أبو طيبة"، في محافظة ديالى.

وقال رسول في تغريدة على تويتر، إنه "بعملية نوعية في محافظة ديالى، تمكنت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب من الإطاحة بالإرهابي (مُصعب الجبوري الملقب ابو طيبة)، والذي كان ينشط في مايسمى بالشرطة الإسلامية لتنظيم داعـش، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".

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