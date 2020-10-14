الدفاع النيابية: اتفاق بغداد واربيل بشان سنجار مؤامرة هدفها إرضاء دول معينة

2020/10/14 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، اتفاق حكومتي بغداد واقليم كردستان بشأن الوضع الامني والاداري في قضاء سنجار بانه مؤامرة هدفها إرضاء دول معينة.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “اتفاق بغداد واربيل واستبدال القطعات العسكرية المتواجدة داخل قضاء سنجار امر مستغرب وغير مفهوم”، لافتا الى ان “البرلمان يقع على عاتقه اتخاذ موقف رافض لهذا الاتفاق”.

واضاف ان “هذا الاتفاق هو مؤامرة تهدف لارضاء بعض الدول من قبل حكومتي بغداد واربيل ”، مبينا ان “الاتفاق سيعود بالبلاد الى المربع الاول وسيخلق مشاكل كبيرة في المناطق الشمالية”.

واكد النائب عن محافظة نينوى عباس الشبكي، امس الثلاثاء، ان اتفاق حكومتي بغداد واربيل بشأن قضاء سنجار يتنافى مع المواد الدستورية.انتهى 25 ت

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