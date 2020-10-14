حرب: شرطان يضمنان تغيير الحكام بآخرين جدد

2020/10/14 | 19:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حدد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، شرطين لنجاح الانتخابات القادمة، مؤكدا أنهما سيضمنان انتخابات أكثر نزاهة ونتائج مختلفة وحكام جدد.

وذكر حرب في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (14 تشرين الاول 2020)، إن "استخدام البطاقة البايومترية يؤدي إلى منع التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة، إذ لا يجوز استخدامها أكثر من مرة ولا يجوز استخدامها إلا بحضور صاحبها، ويتعذر حتى على المحطة الانتخابية استخدامها، لا بل حتى الأخ لا يستطيع استخدامها بدل أخيه، وبالتالي البايومتري سيمنع المحطة من إضافة حتى و لو اسما واحدا لصالح أي مرشح".

وأضاف، أن "هذه البطاقة حتى مع عدم استخدامها أي أن صاحبها لم يذهب للتصويت فإن النتائج تأتي صحيحة 100%، لأن كل ما تثبته المحطة يؤشر في بغداد ولا يستجيب الجهاز الإلكتروني في الحالات الأخرى، ما يمنع التلاعب بنتائج المرشحين ويمنع إضافة أو سلب الأصوات".

وأشار حرب، الى أن "الشرط الثاني لنجاح الانتخابات القادمة، هو أن تكون هناك مشاركة واسعة في التصويت والذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن الكتل السياسية الموجودة في البرلمان الحالي تمثل أقل من 30% من أعداد الناخبين، أي أن هنالك أكثر من 70% لم يشاركوا الانتخابات وقاطعوها ولم يصوتوا".

وتابع، أن "مشاركة نصف المقاطعين للانتخابات المقبلة أي 35% يعني تحول القوى الموجودة في البرلمان الآن إلى أقلية، مقابل أغلبية سياسية جديدة"، مشيرا إلى أن "مشاركة جميع المقاطعين تعني أن حكام اليوم سيتحولون إلى ماضي من التاريخ".

وشدد الخبير القانوني، على أن "التغيير المطلوب مرهون باستخدام النظام البايومتري والمشاركة الواسعة، بصرف النظر عن نوع الدائرة الانتخابية، لأن النظام البايوميتري يمنع التزوير، والمشاركة الواسعة الجديدة تأتي بحكام جدد".

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