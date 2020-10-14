التميمي يصدر مجموعة قرارات لدعم الملاكات الصحية والطبية

2020/10/14 | 19:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأربعاء، قرارات جديدة لدعم الملاكات الصحية والطبية، من بينها الموافقة على إطلاق العلاوات والترفيعات للمستحقين من تأريخ استحقاقهم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (14 تشرين الاول 2020) أن "الوزير حسن التميمي وافق على مقررات الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الموافق 11 تشرين الأول 2020 ، لدعم جهود ملاكات الوزارة".





وقالت الوزارة، إن "المقررات تضمنت الدعم الكامل لجهود اللجنة العليا لمتابعة شؤون التمريض وذوي المهن الصحية لتنفيذ مطالب واحتياجات الشرائح التمريضية والصحية، ومتابعة مقترح تعديل مخصصات الخطورة للملاكات الطبية والصحية والإدارية مع مجلس الوزراء".



مشيرا إلى أن الوزير وافق أيضا على "تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام دائرة المشاريع وعضوية الدوائر المعنية بالوزارة وممثلي الشرائح الطبية والصحية والإدارية والهندسية لمتابعة تخصيص قطع الأراضي لأبطال الجيش الأبيض وتنفيذ مقررات هيئة الرأي بالوزارة، والتأكيد على منح قدم بموجب كتاب الشكر من رئاسة الجمهورية لمدة ستة أشهر لجميع منتسبي الوزارة بتوقيع الوزير".

وأضافت، أن الموافقة شملت أيضاً "تعديل ضوابط فتح المراكز والعيادات في القطاع الخاص وإعطاء مساحة للعمل لذوي المهن الصحية، وتشكيل لجنة مركزية لإعادة دراسة توزيع الملاكات الصحية والتمريضية في دوائر الصحة بناء على الاحتياج وأولويات العمل، فضلا عن التأكيد على شمول أطباء الأسنان مع أقرانهم الأطباء في قانون حماية الأطباء وبقية القوانين النافذة ومفاتحة مجلس الدولة بذلك".

ولفتت الوزارة إلى أن الوزير وافق على "توجيه دائرة التخطيط لاستكمال هيكلية وحدة ذوي المهن الصحية في المستشفيات ودراسة مقترح استحداث معاون مدير المستشفى لشؤون ذوي المهن الصحية، وعلى مقترح إنشاء أقسام التمريض وذوي المهن الصحية في دوائر الصحة، فضلا عن التأكيد على الاستثمار الأمثل للملاكات التمريضية في واجباتها ومهامها الأصلية وتقليل الاعتماد عليها في العمل الإداري"، مضيفةً أن الموافقة شملت أيضا "إشراك شعب التمريض وذوي المهن الصحية في توزيع الملاكات التمريضية والصحية في دوائر الصحة، والتأكيد على الالتزام بالعمل ضمن التوصيف الوظيفي لملاكات ذوي المهن الصحية، ومفاتحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد والمحافظات لاستثناء المنتسبين في وزارتنا من شرط خدمة (3) سنوات في توزيع قطع الأراضي".

وذكرت أن التميمي وافق على "متابعة موضوع نسب الاستقطاعات من راتب الموظف الناتج عن رسوم توطين الرواتب، والتوسع في خطة القبول للدراسات العليا في مجال التمريض والصيدلة والكليات التقنية، ومفاتحة وزارة المالية بشمول جميع الملاكات بمخصصات الخطورة الذين يكملون دراساتهم العليا في الحقل السريري"، مبينةً أن من بين القرارات "التأكيد على الدوائر كافة لتوفير بهو وسكن معتمد للتمريضين وذوي المهن الصحية، واشتراك ممثلي التمريض وذوي المهن الصحية في اجتماعات إدارة الدوائر والمستشفيات، وإطلاق العلاوات والترفيعات من تأريخ الاستحقاق، فضلا عن السماح لخريجي قسم الصيدلة في المعاهد الصحية لاستكمال الدراسات العليا في مجال تخصصهم".

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