مكافحة الارهاب يطيح بـ

2020/10/14 | 19:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، الاطاحة بالارهابي "ابو طيبة في محافظة ديالى.

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