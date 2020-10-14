وصول الباخرة ’سي إنديا’ إلى كاسر الأمواج في ميناء الفاو (صورة)

2020/10/14 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، الاربعاء، وصول الباخرة (cy indian) إلى كاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير لإفراغ حمولتها من الحجر الكلسي المقدرة بـ( 9837 ) ألف طن.



وبين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقى "ناس"، (14 تشرين الأول 2020)، أن "العمل يجري بوتيرة عالية من قبل الملاكات الفنية للشركة الكورية المنفذة" مبيناً أن "ذلك العمل يجري بإشراف الملاكات الهندسية للشركة العامة لموانئ العراق".

وأضاف ان "ملاكات قسم السيطرة والتوجيه البحري لموانئ العراق بذلوا الجهود الكبيرة في أرشاد البواخر القادمة للميناء لغرض تفريغ حمولتها من الحجر الكلسي داخل حوض الميناء".

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