منصة “WATCH iT” تطلق قسمًا خاصًا لأعمال الفنان الراحل محمود ياسين

2020/10/14 | 19:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أطلقت منصة “WATCH iT” قسمًا خاصًا لأعمال الفنان الراحل محمود ياسين التي تملكها عبر منصتها، بعد وفاته صباح الأربعاء.وكانت المنصة قد قدمت نعيًا لمحبيه وأسرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن خبر وفاته.تمتلك “WATCH iT” العديد من الأعمال الخالدة والتاريخية في مشوار الفنان محمود ياسين، وأبرز المسلسلات […]

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