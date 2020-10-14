"مدام مايا".. إدانة "البنت الخفية" لبوتفليقة بتهم فساد في الجزائر

2020/10/14 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت محكمة جزائرية، الأربعاء، سيّدة أعمال كانت تدعي أنها "البنت الخفية" للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن 12 عاماً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

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