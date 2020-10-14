طائرة إسعاف خاصة تنقل رونالدو من العزل الى ايطاليا

2020/10/14 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

غادر كريستيانو رونالدو اليوم الاربعاء (14 تشرين الاول 2020)، البرتغال على متن إسعاف جوية خاصة لمواصلة عزله الذاتي في منزله في تورينو بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في مواجهة فرنسا بمباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليلة الأحد الماضية، التي انتهت بالتعادل السلبى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن:" رونالدو غادر مطار تايرز في كاسكايس بالقرب من لشبونة مساء اليوم الأربعاء، على متن طائرة إسعاف خاصة، ونُقل إلى مهبط الطائرة من قاعدة معسكر التدريب البرتغالي في أويراس القريبة بواسطة سيارة إسعاف".

وسافر كريستيانو رونالدو على متن طائرة ( Bombardier Learjet 45XR LX-ONE ) وهي مجهزة خصيصًا للطيران به بعد اختباره الإيجابي لفيروس كورونا.

وكان رونالدو قد طلب في وقت سابق من اليوم أنه يريد العودة إلى إيطاليا، ولم يكن هناك أي تعليق رسمي من الاتحاد البرتغالي حتى الآن على رحيل الدون.

ويغيب النجم كريستيانو رونالدو عن مباراة الليلة في دوري الأمم الأوروبية ضد السويد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

في وقت سابق اليوم ، قال المحلل الرياضي البرتغالي روي بيدرو براز ، في إشارة إلى خوسيه فونتيس وأنتوني لوبيز وهما اللاعبان البرتغاليان الدوليان اللذان أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا حتى الآن: "الأمر متروك لكريستيانو ليقرر ما إذا كان سيسافر إلى تورينو أم سيبقى في البرتغال."

وأضاف المحلل الرياضى قائلا: "خوسيه فونتي كانت نتيجة اختبار كوفيد إيجابية وسافر إلى ليل وأنتوني لوبيز جاءت نتيجة اختباره إيجابية وسافر إلى ليون، ويعتقد كريستيانو رونالدو أنه إذا كانت نتيجة اختباره إيجابية للمرة الثالثة، فسوف يرغب في السفر إلى تورينو".

وقال في تحديث عن حالة كريستيانو رونالدو: "إنه يدير الموقف بشكل جيد للغاية، إنه في الغرفة ، ويقول إنه يريد اللعب ، يتحدث إلينا من شرفته، إنه بدون أعراض تمامًا ، إنه بخير ، إنه لا يعرف حتى ما حدث له."

وتم تصوير الطائرة التي تركها رونالدو على متنها وتم تصوير رحيله على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون ، لكن لا يعتقد أن أي شخص تمكن من الحصول على أي لقطات واضحة له.

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