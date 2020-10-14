وزير سابق يتحدث عن نسب إنجاز مينائي الفاو ومبارك: من يكتمل أولا يُلغي فائدة الثاني

2020/10/14 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث وزير الشباب والرياضة والنقل السابق، عبد الحسين عبطان، عن ظروف انجاز ميناء الفاو في محافظة البصرة، فيما دعا الى العمل بدل التوقف عند "نظريات المؤامرة".

وقال عبد الحسين عبطان، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ملف ميناء الفاو تابعته منذ كنت نائبا في البرلمان"، مبينا ان "الكويت سبقت العراق في تنفيذ ميناء مبارك والتاخير ليس بصالحنا".

وأضاف عبطان، أن "الكويت وعندما انجزت نسبة 47‎%‎ من ميناء مبارك حين كنت وزيرا للنقل، كان العراق مايزال بنقطة بناء كاسر الامواج، ويعاني من ازمة مالية في زمن رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت كانت الكويت تعمل بسرعة ودون مشاكل".

واكد الوزير السابق، أن "الميناء الذي ينتهي انجازه اولا في الكويت أو العراق فالبلد الثاني سيخسر الفائدة من مينائه"، مشيرا الى انه اقترح ان "تتولى وزارة النفط انجاز احد الارصفة ورصيف اخر من حصة الجيش تتولى وزارة الدفاع مهمة انجازه".

وأكمل، أن "ميناء الفاو يحتاج الى 4 مليار دولار لانجازه بشكل كامل والملف ليس بحاجه الى نظريات مؤامرة لانجازه، ولا احد يمنع العراق من اكمال المشروع"، مبينا أن "المدير الكوري الذي انتحر يمكن لاحد بديل ان يحل مكانه مع الاستمرار بالعمل".

وافاد مصدر مطلع، الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، بتعيين مدير جديد لشركة ’’دايو’’ الكورية الجنوبية، مختص بالتفاوض مع وزارة النقل العراقية، بشأن بناء ميناء الفاو، في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شركة ’’دايو’’ الكورية الجنوبية، "عينت مديرا جديدا لها مختص بالتفاوض مع وزارة النقل العراقية، بشأن بناء ميناء الفاو، في البصرة".

واضاف، أن "المدير الجديد مهمته التفاوض على العقود مع وزارة النقل بشأن ميناء الفاو، واكمال اجراءات انجاز مشروع الميناء".

وكان مدير الشركة الكورية السابق، في ميناء الفاو الكبير، قد وجد متوفياً ومعلقاً في سلسلة داخل مقر الشركة في البصرة، يوم الجمعة الماضي.

وأثارت حادثة انتحار مدير الشركة الكورية الجنوبية، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث رافقت الحادثة اتهامات لجهات مجهولة القيام بقتل المسؤول الكوري، وإظهار الحدث على انه انتحار.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى محافظة البصرة لكشف ملابسات حادثة انتحار مدير شركة دايو.

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